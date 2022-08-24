Услуги по приватизации жилья в Москве перевели в онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве объединили и перевели в онлайн государственные услуги по приватизации и деприватизации жилья. Об этом заявил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он рассказал, что теперь единая услуга называется "Заключение договоров передачи жилых помещений в собственность граждан или собственность города Москвы". Ефимов пояснил, что электронная подача заявления существенно сэкономит время граждан. При этом возможность подачи заявления в центрах "Мои документы" сохранится.

Заммэра города напомнил, что с 2022 года все услуги департамента городского имущества в жилищной сфере можно получить дистанционно на портале mos.ru.

Руководитель департамента Максим Гаман рассказал, что при передаче помещения в собственность города срок предоставления услуги составит не более 23 рабочих дней без учета сроков приостановлений.

"Если говорить о приватизации квартир, то срок предоставления услуги составит 46 рабочих дней без учета сроков приостановлений. Цифровизация обоих процессов позволит москвичам оформлять сделки с городом в любое время в удобном месте", – пояснил Гаман.

Для получения электронной услуги необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru, ввести там паспортные данные, СНИЛС и привязать подтвержденную учетную запись на портале госуслуг или Сбер ID. В этом случае полученный договор необходимо будет подписать электронной подписью.

Ранее Ефимов рассказал, что с момента старта программы реновации в Москве новые квартиры получили более 66 тысяч жителей столицы. Это 26,8 тысячи семей. Сейчас программа реализуется в 73 районах Москвы. В 2022 году письма с предложениями о переселении в новые квартиры получили 18 тысяч москвичей.

