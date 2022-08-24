Услуги по приватизации жилья в Москве перевели в онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве объединили и перевели в онлайн государственные услуги по приватизации и деприватизации жилья. Об этом заявил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он рассказал, что теперь единая услуга называется "Заключение договоров передачи жилых помещений в собственность граждан или собственность города Москвы". Ефимов пояснил, что электронная подача заявления существенно сэкономит время граждан. При этом возможность подачи заявления в центрах "Мои документы" сохранится.
Заммэра города напомнил, что с 2022 года все услуги департамента городского имущества в жилищной сфере можно получить дистанционно на портале mos.ru.
Руководитель департамента Максим Гаман рассказал, что при передаче помещения в собственность города срок предоставления услуги составит не более 23 рабочих дней без учета сроков приостановлений.
"Если говорить о приватизации квартир, то срок предоставления услуги составит 46 рабочих дней без учета сроков приостановлений. Цифровизация обоих процессов позволит москвичам оформлять сделки с городом в любое время в удобном месте", – пояснил Гаман.
Для получения электронной услуги необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru, ввести там паспортные данные, СНИЛС и привязать подтвержденную учетную запись на портале госуслуг или Сбер ID. В этом случае полученный договор необходимо будет подписать электронной подписью.
Ранее Ефимов рассказал, что с момента старта программы реновации в Москве новые квартиры получили более 66 тысяч жителей столицы. Это 26,8 тысячи семей. Сейчас программа реализуется в 73 районах Москвы. В 2022 году письма с предложениями о переселении в новые квартиры получили 18 тысяч москвичей.
"Деньги 24": спрос на жилье
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: