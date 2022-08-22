В районе Филевский Парк создадут 1,4 тысячи новых рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В районе Филевский Парк появится бизнес-центр, где будет 1,4 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Строительство центра будет реализовано в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что благодаря этой программе, которая действует с 2020 года, городские власти уже подписали 22 соглашения с девелоперами, которые построят 35 объектов, где в будущем смогут работать более 33 тысяч человек.

"В прошлом году мы заключили соглашение с инвестором, который возведет современный бизнес-центр на Заречной улице, там появится 1,4 тысячи новых рабочих мест", – рассказал он.

В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что площадь этого комплекса составит 26,1 тысячи квадратных метров. Здание будет отличаться эффективной планировкой, панорамным остеклением и современными инженерными системами.

Ранее стало известно, что деловой центр, школу и детский сад построят в столичном районе Хорошево-Мнёвники на средства инвесторов в рамках городской программы создания мест приложения труда. Ефимов сообщил, что 1 786 новых рабочих мест появится для специалистов розничной торговли и сферы различных услуг, а также для учителей и воспитателей.

Отмечалось, что деловой центр площадью 56 тысяч квадратных метров расположится рядом со строящимся жилым комплексом на улице Шеногина. Застройщик инвестирует в реализацию этого проекта 7,4 миллиарда рублей.