В районе Филевский Парк создадут 1,4 тысячи новых рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В районе Филевский Парк появится бизнес-центр, где будет 1,4 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Строительство центра будет реализовано в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что благодаря этой программе, которая действует с 2020 года, городские власти уже подписали 22 соглашения с девелоперами, которые построят 35 объектов, где в будущем смогут работать более 33 тысяч человек.
"В прошлом году мы заключили соглашение с инвестором, который возведет современный бизнес-центр на Заречной улице, там появится 1,4 тысячи новых рабочих мест", – рассказал он.
В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что площадь этого комплекса составит 26,1 тысячи квадратных метров. Здание будет отличаться эффективной планировкой, панорамным остеклением и современными инженерными системами.
Ранее стало известно, что деловой центр, школу и детский сад построят в столичном районе Хорошево-Мнёвники на средства инвесторов в рамках городской программы создания мест приложения труда. Ефимов сообщил, что 1 786 новых рабочих мест появится для специалистов розничной торговли и сферы различных услуг, а также для учителей и воспитателей.
Отмечалось, что деловой центр площадью 56 тысяч квадратных метров расположится рядом со строящимся жилым комплексом на улице Шеногина. Застройщик инвестирует в реализацию этого проекта 7,4 миллиарда рублей.
"Это наш город": более 3,5 тыс рабочих мест появится в Очаково-Матвеевском районе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: