Участникам программы создания мест приложения труда предоставили поддержку в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московским девелоперам, реализующим проекты по программе создания мест приложения труда (МПТ), была предоставлена антикризисная поддержка. Об этом сообщается на официальном сайте столичного мэра.
На сегодняшний день уже 12 таких компаний получили различные преференции. Им всем перенесли на полгода сроки предоставления документации, пяти застройщикам продлен срок предоставления банковской гарантии.
"Все эти инвесторы вложат в строительство объектов 60,6 миллиарда рублей. Девелоперы планируют возвести в городе 739,6 тысячи квадратных метров недвижимости. Благодаря этому в городе появится 23,3 тысячи рабочих мест", – рассказал заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Ранее он сообщил, что инвестор построит на западе столицы офисное здание на 1 820 рабочих мест.
Возводить объект будут в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Ефимов отметил, что соглашение по городской программе подписали с компанией "Рублево-Архангельское". Объект должны ввести в эксплуатацию весной 2025 года.
Инвестор вложит в строительство 4,3 миллиарда рублей. За реализацию проекта он получит льготы по плате за изменение вида разрешенного использования пяти земельных участков в микрорайоне Рублево-Архангельское, на которых построят жилые дома. Всего в микрорайоне хотят создать порядка 77 тысяч рабочих мест. Офисный кластер, который появится там, расположится вблизи жилых кварталов, что сэкономит горожанам время на дорогу до работы.
Более 1,5 тыс рабочих мест создали в электробусном парке "Красная Пахра" в ТиНАО
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