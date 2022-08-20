Ефимов рассказал о благоустройстве у школы в бывшей промзоне "Октябрьское Поле"

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/ПРЕСС-СЛУЖБА РГ-ДЕВЕЛОПМЕНТ

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о ходе благоустройства территории школы в бывшей промзоне "Октябрьское Поле". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Строительство первой общеобразовательной школы на месте бывшей промзоны "Октябрьское Поле" выходит на финишную прямую, опережая сроки, утвержденные договором о комплексном развитии территории. Сейчас инвестор приступил к благоустройству территории образовательного учреждения", – заявил представитель мэрии.

По словам Ефимова, на участке высадят деревья, кустарники и цветники. Здесь также появится площадка для мероприятий, зоны отдыха и активных игр. Кроме того, строители оборудуют физкультурно-спортивную зону с травмобезопасным покрытием.

В самой школе продолжается утепление стен, также монтируются окна и фасад. В помещении обустраивают инженерные сети и осуществляют отделку.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты комплексного развития бывших промзон Грайвороново и Варшавское шоссе в Текстильщиках и Нагорном районе. Здесь будут строить жилье и объекты социальной инфраструктуры.