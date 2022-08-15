Более 66 тыс москвичей получили квартиры по программе реновации с начала ее реализации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С момента старта программы реновации в Москве новые квартиры получили более 66 тысяч жителей столицы. Это 26,8 тысячи семей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Темпы переселения горожан по программе реновации постоянно растут. Если за первые 3 года, с 2018 по 2020 годы, были заключены договоры с 8,16 тысячи семей, то в 2021 году – с 8,2 тысячи семей. С начала 2022 года оформлено уже более 10,4 тысячи договоров, что превышает показатели предыдущих лет", – сообщил заммэра.

Известно, что жильцов, участвующих в программе реновации, начали переселять в феврале 2018 года. Первыми предложение о расселении получили жильцы домов 3 и 5 на улице Константина Федина. Сейчас программа реализуется в 73 районах Москвы, добавил руководитель департамента городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Максим Гаман.

"С начала ее (программы реновации. – Прим. ред.) действия жители из 522 домов заключили договоры на квартиры в 185 новостройках и переехали", – сказал Гаман.

В 2022 году письма с предложениями о переселении в новые квартиры получили 18 тысяч москвичей. Лидером по количеству новоселов стал Юго-Восточный административный округ, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в 2017 году Сергеем Собяниным. Она предусматривает расселение 5 175 домов. Для реализации программы реновации подобрано 556 стартовых площадок.

Ранее стало известно, что в Гольянове расселили первый дом по программе реновации. По словам Левкина, в новые квартиры переехали 175 жильцов дома 74 на Амурской улице. Он добавил, что в новостройке 90 двухкомнатных, 45 однокомнатных и 15 трехкомнатных квартир.