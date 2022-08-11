Еще один дом построят в Царицыне по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще один жилой дом по программе реновации построят в Царицыне. Соответствующий проект уже согласован, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Глава Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что новый дом будет на Ереванской улице. Проект новостройки предполагает:

пять разноэтажных секций;

253 квартиры различных конфигураций с балконом в каждой;

полную отделку;

установку сантехники, кухонной мойки, плиты, осветительных приборов и выключателей;

обустройство проездов, тротуаров и пешеходных зон на придомовой территории;

создание открытых плоскостных автостоянок, в том числе для маломобильных жильцов;

устройство детской и спортивной площадок;

установку системы наружного освещения;

комплексное озеленение.

"Входные группы жилой части сделают сквозными, с тамбурами. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, к тому же жильцам будут доступны удобные колясочные. На первом этаже нежилой части расположатся помещения общественного назначения, в будущем там смогут открыться различные магазины", – отметила Яковлева.

Ранее глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что строительство дома на 121 квартиру началось в Можайском районе Москвы в рамках программы реновации.

Здание расположено по адресу улица Говорова, владение 14/16. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году. Сейчас ведутся работы по устройству шпунтового ограждения, монолитных конструкций подземной части. В трехсекционной новостройке будет 63 однокомнатные, 45 двухкомнатных и 13 трехкомнатных квартир, в том числе четыре квартиры оборудуют под нужды маломобильных жильцов.