На месте "Горбушки" построят дом на 250 квартир по программе реновации

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На месте московского рынка "Горбушка" построят жилой дом по программе реновации на 250 квартир. Об этом пишет "Интерфакс".

Уточняется, что строительство жилья для переселенцев запланировано в границах промзоны "Западный порт" в районе Филевский Парк на западе города.

"Сейчас дом по улице Барклая, земельный участок 6/32 (владение 6) на 250 квартир проектируется, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год", – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, программа реновации позволяет заброшенные и серые зоны столицы превратить в современные кварталы.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что более 800 жителей Восточного начнут переезд по программе реновации до конца 2022 года.

До этого Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Благодаря строительству домов в новых районах удастся обеспечить комфортным жильем 6,7 тысячи москвичей. На площадках собираются возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья.