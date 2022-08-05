На месте "Горбушки" построят дом на 250 квартир по программе реновации

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU
На месте московского рынка "Горбушка" построят жилой дом по программе реновации на 250 квартир. Об этом пишет "Интерфакс".
Уточняется, что строительство жилья для переселенцев запланировано в границах промзоны "Западный порт" в районе Филевский Парк на западе города.
"Сейчас дом по улице Барклая, земельный участок 6/32 (владение 6) на 250 квартир проектируется, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год", – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, программа реновации позволяет заброшенные и серые зоны столицы превратить в современные кварталы.
Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что более 800 жителей Восточного начнут переезд по программе реновации до конца 2022 года.
До этого Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Благодаря строительству домов в новых районах удастся обеспечить комфортным жильем 6,7 тысячи москвичей. На площадках собираются возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья.
Новостройку по программе реновации на месте ТЦ "Горбушкин двор" построят в 2025 году
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