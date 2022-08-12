На востоке Москвы началось строительство двух домов по программе реновации

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В районе Ивановское Восточного административного округа Москвы началось строительство двух домов по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора со ссылкой на его руководителя Игоря Войстратенко.

Дома построят на улице Молостовых и Зеленом проспекте.

"Теперь мы составим график проверок, что позволит вести эффективный строительный надзор за этими важными для города объектами на всех этапах их строительства", – сообщил Войстратенко.

Он объяснил, что контролировать процесс строительства и качество задействованных в нем материалов будут с помощью специалистов Центра экспертиз. Они организуют комплекс лабораторно-инструментальных исследований.

Близлежащую территорию домов благоустроят. Для жителей обустроят тротуары и зоны отдыха. Также между домами организуют безбарьерное пространство с детскими и спортивными площадками, сообщил Войстратенко.

На улице Молостовых, по словам Войстратенко, начали строить 2 жилых корпуса на 161 и 111 квартир. На зеленом проспекте возведут дом на 356 квартир.

Оба здания предполагают наличие подземных парковок, а также систем сигнализации и пожаротушения. Дома сдадут с отделкой, установленной стандартами программы реновации, сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в рамках программы реновации началось строительство дома на 121 квартиру в Можайском районе Москвы. Здание будет расположено по адресу улица Говорова, владение 14/16.

В трехсекционой новостройке будет 63 однокомнатные, 45 двухкомнатных и 13 трехкомнатных квартир, в том числе четыре квартиры оборудуют под нужды маломобильных жильцов. Отмечается, что вентилируемые фасады здания отделают терракотовыми клинкерными панелями и оборудуют коробами для кондиционеров и застекленными лоджиями.