H&M Home снова заработал в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

H&M Home, который продает товары для дома, снова открылся в Москве. Он заработал в ТЦ "Авиапарк", сообщает телеграм-канал универмага.

Отмечается, что H&M Home начал работу вместе с другими магазинами сети, в которых представлена одежда, обувь и аксессуары.

Весной компания H&M приостановила все продажи в России на фоне ситуации на Украине. 18 июля стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке.

Однако в середине августа сообщили, что компания H&M открыла 118 магазинов по всей России для реализации оставшегося стока.

