Средний чек россиян в магазинах за год вырос на 8%. По данным аналитиков, в июле сумма составила 661 рубль. Самый низкий показатель в августе замечен в Сибири – 620 рублей, а самый высокий – на Дальнем Востоке. Там средний чек составил 825 рублей.

Сумму рассчитывают по размеру единовременных трат покупателей без учета крупных покупок стоимостью более 15 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.