Российские кинорежиссеры задумались об импортозамещении. Оказалось, что большая часть оборудования, на котором снимают кино и рисуют мультфильмы в РФ является импортным.

Теперь из-за санкций поставки практически прекратились и работа киностудий оказалась под угрозой. Как собираются решать эту проблему? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.