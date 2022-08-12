Производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса – СМИ

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Производитель кофе Tchibo GmbH из Германии в июле перестал владеть ООО "Чибо СНГ", а ООО "МВК" гендиректора российского подразделения Михаила Ковалевского стало новым собственником бизнеса, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, кофейные бренды Tchibo и Davidoff будут выпускаться "Чибо СНГ" до конца текущего года.

Среди нового названия бренда рассматривается вариант Gold. Как добавил собеседник газеты, почта "Чибо СНГ" уже работает на домене gold-coffee.

Отмечается, что бренд Tchibo занимает порядка 2,6% рынка кофе в РФ в натуральном выражении и 1,6% – в денежном. В 2021 году выручка "Чибо СНГ" составила 3,18 миллиарда рублей.

По словам гендиректора ассоциации "Росчайкофе" Рамаза Чантурии, бизнес Tchibo в России по естественным причинам шел на спад последние несколько лет, поэтому его уход не окажет особого влияния на рынок.

Он также отметил туманность перспектив оставшейся российской структуры.

По мнению операционного директора ГК Uvenco Сергея Каледина, новому бренду необходимо искать импортеров и давать им понятные крупные объемы с гарантией.

Ранее гендиректор ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия заявил, что кофе не уйдет с полок магазинов в России, несмотря на трудности с доставкой.

Он уточнил, что причины роста цен на кофе имеют естественный характер и не связаны с кризисом из-за конфликта на Украине.

Чантурия отметил, что в первую очередь рост цен связан с увеличением стоимости кофейного зерна, которое произошло еще в прошлом году. Эксперт напомнил, что в 2021 году в Бразилии из-за засухи, а позднее из-за заморозков пострадал урожай, что привело к увеличению биржевых цен на кофе в 2–2,5 раза.

