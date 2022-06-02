Арабика не исчезнет с российского рынка – эксперт

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky
Робуста не сможет полностью вытеснить арабику с российских прилавков, однако кофе из Южной Америки существенно подорожает на фоне санкций, рассказал Москве 24 эксперт в области кофе, консультант по открытию кофеен Константин Полунин.
"Я не думаю, что арабика в России пропадет. Она подорожает однозначно, но совсем пропадать не будет", – сказал он.
По словам Полунина, производящаяся в Азии робуста обладает не самым высоким качеством с точки зрения вкусовых характеристик, однако азиатский кофе "пить можно". Эксперт отметил, что большая часть кофе будет поставляться в Россию именно из Азии.
"Но ничего страшного, это значит, что рынок в Азии тоже начнет развиваться и постепенно робуста будет более вкусной, более качественной. Но ее цена не будет сильно дешевле арабики, а, скорее всего, будет даже дороже базовой арабики из Бразилии", – пояснил Полунин.
Он рассказал, что проблемой Азиатского региона является неспособность удовлетворения спроса на кофе не только на российском рынке, но и в целом в мире.
"С этим сделать ничего нельзя. Да, будет больше у них продаж, будет больше спрос, соответственно, они будут больше работать над качеством кофе. Но где взять такие большие объемы продукции?" – добавил Полунин.
Ранее "Российская газета" со ссылкой на экспертов сообщила, что из-за повышения стоимости логистики на фоне санкций произойдет сокращение поставок арабики и наращивание поставок робусты в Россию.
Комментируя данное сообщение, Полунин рассказал Москве 24, чем робуста отличается от арабики. По словам эксперта, главное отличие заключается во вкусе: у робусты он более горький, с травянистыми нотками.
При этом Полунин полагает, что среднестатистический потребитель кофе сможет отличить арабику от робусты в чистом виде, однако в напитках с молоком и сахаром значительной разницы во вкусе для него не будет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: