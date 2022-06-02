Арабика не исчезнет с российского рынка – эксперт

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Робуста не сможет полностью вытеснить арабику с российских прилавков, однако кофе из Южной Америки существенно подорожает на фоне санкций, рассказал Москве 24 эксперт в области кофе, консультант по открытию кофеен Константин Полунин.

"Я не думаю, что арабика в России пропадет. Она подорожает однозначно, но совсем пропадать не будет", – сказал он.

По словам Полунина, производящаяся в Азии робуста обладает не самым высоким качеством с точки зрения вкусовых характеристик, однако азиатский кофе "пить можно". Эксперт отметил, что большая часть кофе будет поставляться в Россию именно из Азии.

"Но ничего страшного, это значит, что рынок в Азии тоже начнет развиваться и постепенно робуста будет более вкусной, более качественной. Но ее цена не будет сильно дешевле арабики, а, скорее всего, будет даже дороже базовой арабики из Бразилии", – пояснил Полунин.

Он рассказал, что проблемой Азиатского региона является неспособность удовлетворения спроса на кофе не только на российском рынке, но и в целом в мире.

"С этим сделать ничего нельзя. Да, будет больше у них продаж, будет больше спрос, соответственно, они будут больше работать над качеством кофе. Но где взять такие большие объемы продукции?" – добавил Полунин.

Ранее "Российская газета" со ссылкой на экспертов сообщила, что из-за повышения стоимости логистики на фоне санкций произойдет сокращение поставок арабики и наращивание поставок робусты в Россию.

Комментируя данное сообщение, Полунин рассказал Москве 24, чем робуста отличается от арабики. По словам эксперта, главное отличие заключается во вкусе: у робусты он более горький, с травянистыми нотками.

При этом Полунин полагает, что среднестатистический потребитель кофе сможет отличить арабику от робусты в чистом виде, однако в напитках с молоком и сахаром значительной разницы во вкусе для него не будет.

