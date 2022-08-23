Посещаемость московских кафе и ресторанов этим летом назвали худшей за последние 5 лет

Посещаемость московских кафе и ресторанов летом 2022 года назвали худшей за последние пять лет. По сравнению с прошлым августом гостей в заведениях стало меньше на 11%.

Аналитики связали это с ростом цен на блюда и напитки в меню, а также с изменением предпочтений. Москвичи стали экономнее – многие отказываются от расходов, которые не относятся к категории первой необходимости. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.