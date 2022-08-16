Медведев со скептицизмом отнесся к перспективам сотрудничества РФ и США в космосе

Фото: vk.com/Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев скептически оценил дальнейшее сотрудничество России и США в космической сфере. Такое мнение он высказал в ходе осмотра макета Российской орбитальной станции (РОС), которая в перспективе станет заменой МКС, на форуме "Армия-2022".
Так, политик во время осмотра поинтересовался партнерами данного проекта, ему ответили, что это отечественная разработка, а в целом "Роскосмос" открыт к сотрудничеству, в том числе с NASA.
"От них не дождешься. Как от козла молока", – цитирует его ТАСС.
При этом Медведев заявил о сохранении надежд на сотрудничество. По его словам, "они своего не упустят".
Ранее "Роскосмос" сообщил, что презентует новую Российскую орбитальную станцию на международном военно-техническом форуме "Армия-2022".
В госкорпорации уточнили, что развертывание станции состоит из двух этапов, на первом из которых – в составе четырех модулей, на втором – еще трех. Она будет отличаться большой энергетикой для целевых задач, унификацией модулей, возможностью взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками и различными режимами функционирования.
Создание российской орбитальной станции станет приоритетом в пилотируемой космонавтике
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