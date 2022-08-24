Восемь автомобилей повреждены при тушении пожаров в Рязанской области

Фото: 62.mchs.gov.ru

Во время ликвидации пожаров в Рязанской области были повреждены восемь автомобилей дорожных служб Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Инцидент произошел из-за резкого выброса пламени при ликвидации ЧС. Уточняется, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что при тушении лесных пожаров в Рязанской области пострадал один человек. По данным источника в экстренных службах, погибший был водителем поливомоечной машины. Также при ликвидации пожаров в регионе сгорели 5 "КамАЗов".

В МЧС РФ отрицали информацию о гибели сотрудника. Позже в экстренных службах сообщили, что сотрудник, считавшийся пропавшим, найден живым.

До этого стало известно, что площадь лесных пожаров в Рязанской области достигла 183 гектара. Информацию об этом представили сотрудники МЧС. По данным ведомства, в ликвидации огня задействовали 17 воздушных судов, более 9 200 человек и 1 700 единиц техники.

Врио губернатора региона Павел Малков в обращении к Владимиру Путину заявил, что пожары в Рязанской области смогут локализовать в течение 2–3 дней. Для полной ликвидации возгораний потребуется 1–2 недели.

