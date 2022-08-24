Считавшийся погибшим при пожарах в Рязанской области найден живым – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Водителя поливомоечной машины, которого считали погибшим при пожарах в Рязанской области, нашли живым, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Водитель поливомойки, который пропал при тушении пожаров, найден живым", – отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при тушении лесных пожаров в Рязанской области.

Накануне в МЧС РФ сообщили, что площадь активного горения в Рязанской области составляет 183 гектара. При этом тушение пожаров осложняет жаркая погода. Группировка сил и средств увеличена и составляет более 9,2 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники. В ликвидации огня задействованы 17 воздушных судов. Из-за пожаров в регионе ввели режим ЧС.

Позже врио губернатора региона Павел Малков во время совещания с Владимиром Путиным о ликвидации природных пожаров заявил, что на локализацию лесных пожаров в Рязанской области потребуется 2–3 дня. На полную ликвидацию возгорания уйдет 1–2 недели.

