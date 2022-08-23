В Рязанской области объявили режим ЧС, у синоптиков неутешительный прогноз. Осадков не пообещали, так что вся надежда на ветер, который смог бы рассеять дымку.

Что с воздухом в Москве? Не опасно ли дышать? И справляются ли спасатели, которых отправили на борьбу с огнем под Рязанью? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.