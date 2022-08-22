Возможность возобновления стратегического диалога с США неочевидна – замглавы МИД РФ

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Возможность продолжения стратегического диалога США и РФ далеко не очевидна с учетом антироссийской политики Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия".

По его словам, российское видение диалога с США по стратстабильности осталось неизменным.

"Наша идея заключается в разработке нового уравнения безопасности, которое учитывало бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность", – пояснил Рябков.

Россия информировала США, что временно выводит из-под инспекции по Договору о СНВ свои объекты, которые принадлежат инспекциям.

В МИД РФ подчеркнули, что это изъятие распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы. Такие решения, отметили в ведомстве, могут проводиться в исключительных случаях.

До этого заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты хотели бы начать переговоры с Россией по замене договора о СНВ, который истекает в 2026 году. При этом она подчеркнула, что конкретных сроков относительно возобновления диалога в этой области нет.