Прощание с Дарьей Дугиной пройдет 23 августа в "Останкино"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Прощание с журналисткой Дарьей Дугиной состоится в московском телецентре "Останкино" 23 августа, сообщает ТАСС.

О времени начала церемонии сообщат дополнительно.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

В связи с произошедшим Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

Подозреваемая 1979 года рождения прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения. Они арендовали квартиру в доме, где жила Дугина.

В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где журналистка присутствовала в качестве почетного гостя. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.