"Рейд 112": ДТП на улице Ивана Франко и нападение на проспекте Мира

На улице Ивана Франко произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадал один человек.

На автобусной остановке на проспекте Мира на мужчину напал неизвестный с ножом. Он ранил его в ногу.

На северо-востоке столицы произошло падение с высоты. Погиб один человек.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.