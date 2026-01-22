Фото: depositphotos/mariakarabella

Киевский режим продолжает свою политику, в словах нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова об убийстве россиян нет ничего нового. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление Федорова о стратегической цели Киева убивать 50 тысяч российских военных в месяц. Со слов украинского политика, такую задачу ему лично поставил президент страны Владимир Зеленский. Глава ведомства добавил, что в прошлом месяце украинские военнослужащие якобы ликвидировали 35 тысяч бойцов ВС РФ.

Ранее Владимир Путин рассказал, что армия России наступает по всей линии боевого соприкосновения. Где-то наступление идет быстрее, где-то – медленнее, однако стратегическая инициатива полностью перешла в руки российских военных после того, как они "вышибли противника с курской земли".

Глава государства также отметил уникальность армии страны. По его словам, российские войска стали совершенно другими, поскольку они "воеванные".