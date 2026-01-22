В ГД рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на порт на Кубани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Часть пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на портовые терминалы в поселке Волна на Кубани находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал депутат Госдумы от Краснодарского края, зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

"Никаких военных целей у них нет, целенаправленно и подло атакуют жилые дома и гражданскую инфраструктуру″, – приводит слова Алтухова ТАСС.

Он добавил, что раненых в тяжелом состоянии готовят к переводу в краевую больницу вертолетами санавиации.

Атака на портовые терминалы произошла вечером 21 января. В результате удара ВСУ загорелись 4 резервуара с нефтепродуктами. Погибли 3 человека, еще 8 пострадали.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в одном из резервуаров, а в другом – потушить очаг возгорания. Спустя время пожар был полностью остановлен.