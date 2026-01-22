Пожар в портовом терминале на Кубани потушен

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар, вспыхнувший на территории портового терминала в поселке Волна Краснодарского края после атаки украинских военных, полностью потушен. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона.

Инцидент произошел вечером 21 января. В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Погибли три человека, еще восемь пострадали, им оказывается медпомощь.

Спустя время пожарным удалось ликвидировать открытое горение в одном из резервуаров, а в другом – потушить очаг возгорания.

До этого украинские войска ударили ракетами по объектам энергетики в Брянской области. Из-за этого в трех муниципалитетах наблюдались перебои с тепло- и электроснабжением.