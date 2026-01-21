ВСУ атаковали объекты энергетики в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска нанесли удары по объектам энергетики Брянской области при помощи ракет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, из-за случившегося в трех муниципалитетах наблюдаются перебои с тепло- и электроснабжением. Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий ударов. Власти контролируют ситуацию.

Ранее украинский БПЛА атаковал жилой дом в Адыгее. После этого начался пожар. В результате пострадали 13 человек. Двое находятся в реанимации, однако их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Кроме того, на парковке возле дома полностью сгорели 15 автомобилей, еще 25 машин получили повреждения. В районе случившегося введен режим ЧС.

