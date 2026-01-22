Открытое горение ликвидировано в одном из резервуаров терминала в Краснодарском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Открытое горение ликвидировано в одном из резервуаров портового терминала, подвергшегося атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в поселке Волна Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Очаг возгорания еще в одном резервуаре полностью потушен. В данный момент специалисты продолжают бороться с огнем на двух оставшихся резервуарах.

Удар ВСУ по терминалам произошел вечером в среду, 21 января. По последним данным, в результате случившегося погибли 3 человека, еще 8 получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.