Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Бетономешалка застряла в Северном тоннеле в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"В Северном тоннеле при съезде на Курскую улицу застряла бетономешалка", – уточнили в ведомстве.

По информации Дептранса, проезд в тоннеле временно закрыт. Водителям необходимо выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в районе проспекта Генерала Дорохова на МКАД временно затруднено движение из-за аварии. На обозначенном участке столкнулись два мотоцикла и автомобиль.