На ТТК в районе Велозаводской улицы столкнулись три автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Третьем транспортном кольце в районе Велозаводской улицы произошло ДТП с участием трех автомобилей, движение на данном участке ТТК ограничено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На внутренней стороне ТТК в районе Велозаводской улицы столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе ДТП осуществляется по двум полосам из четырех. В департаменте водителей призвали объезжать данный участок.

Ранее ДТП с участием двух маршруток произошло на Каширском шоссе. По предварительным данным, водитель "Газели" врезался в стоявший на светофоре микроавтобус Mercedes. В результате аварии пострадали две женщины – пассажирки маршруток, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.