Авария с участием 4 автомобилей произошла на МКАД в районе Щелковского шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД перед Щелковским шоссе.

Согласно фотографии, опубликованной пресс-службой департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, два из четырех автомобилей являются машинами такси.

Уточняется, что движение транспорта на участке затруднено. На месте работают оперативные службы города.

Ранее авария с участием двух автомобилей произошла на внешней стороне МКАД в районе Новокуркинского шоссе. Движение транспорта осуществлялось по двум полосам из пяти, его оперативно восстановили.