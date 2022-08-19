Движение на МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова затруднено из-за аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта на внешней стороне МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова затруднено из-за аварии, сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"На внешней стороне МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова столкнулись два мотоцикла и автомобиль. <…> Движение в районе ДТП затруднено", – рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее на Третьем транспортном кольце в районе Велозаводской улицы произошло ДТП с участием трех автомобилей. Движение временно осуществлялось только по двум полосам из четырех.