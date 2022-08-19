Пожарные спасли от огня деревню Деулино в Рязанской области. Им удалось локализовать верховой пожар, сообщили в МЧС. Уже в трех районах режим ввели ЧС.

Дождей, которые могли бы помочь, не будет всю неделю, рассказали синоптики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.