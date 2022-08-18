В МЧС заявили об отсутствии угрозы повторения в Москве смога 2010 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В МЧС заявили что ситуация с природными пожарами находится под контролем, отсутствует угроза повторения в Москве смога 2010 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.
"На территории Московской области ситуация под контролем, фиксируются единичные очаги природных пожаров, которые ликвидируются в тот же день. Торфяники затоплены, угрозы торфяных пожаров нет", – говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что в 2010 году причиной смога были торфяные пожары, в настоящее время угрозы повторения ситуации нет.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы временно ограничить пребывание детей на улице и носить медицинские маски в связи с распространением запаха гари от лесных пожаров. Также в условиях задымления рекомендуется ограничить физические нагрузки и работы на отрытом воздухе, использовать средства защиты органов дыхания и регулярно проводить влажную уборку в помещениях.
Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали обильно пить щелочную минеральную воду, зеленый чай и несладкие отвары брусники и шиповника.
Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствовался в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке. В Рослесхозе сообщили, что источником задымления стал лесной пожар в Рязанской области.
Утром 18 августа запах гари от рязанских пожаров достиг северных районов Москвы. В Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за состоянием воздуха из-за появления смога в столице. Специалисты ведомства производят забор воздуха во всех административных округах.
Ситуация с появлением в Москве запаха гари находится на особом контроле городского главка МЧС.
Москвичей предупредили о запахе гари утром 18 августа
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