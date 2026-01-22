Россиянка погибла при ж/д катастрофе в испанской Андалусии

Фото: ТАСС/AP/Manu Fernandez

Гражданка России погибла во время железнодорожной катастрофы в испанской Андалусии. Об этом говорится в телеграм-канале российского посольства в Мадриде.

"Выражаем наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким. Находимся с ними в прямом контакте, оказываем необходимое консульское содействие", – говорится в сообщении.

ЧП произошло 18 января. Скоростной поезд LD AV Iryo 6189 направлением Малага – Мадрид сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, где в этот момент находился состав LD AV 2384, направлявшийся из Мадрида в Уэльву.

По последним данным, в результате случившегося погибли более 40 человек. Травмы получили как минимум 152 человека. Состояние 15 из них врачи оценивают как тяжелое.

Председатель правительства королевства Педро Санчес отметил, что причины случившегося будут раскрыты и доведены до граждан с абсолютной прозрачностью.