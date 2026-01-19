Europa Press: более 150 человек пострадали при сходе скоростных поездов в Испании

Фото: ТАСС/Zuma

Как минимум 152 человека пострадали при сходе двух высокоскоростных поездов с рельсов в Испании. Об этом сообщило агентство Europa Press.

Трагедия произошла 18 января в испанской провинции Кордова. Скоростной поезд дальнего следования LD AV Iryo 6189, двигавшийся по маршруту Малага – Мадрид, сошел с рельсов, перейдя на соседний путь.

В тот момент на этом же пути находился другой скоростной поезд LD AV 2384, следовавший из Мадрида в Уэльву. Он также сошел с рельсов. По данным СМИ, один из составов перевозил более 300 пассажиров.

В результате случившегося погибли 39 человек. В связи с ЧП движение высокоскоростных поездов на линии Мадрид – Андалусия было временно прекращено.

