ABC News: поезд с опасными материалами сошел с рельсов в Техасе

Фото: 123RF/serjio74

Поезд, предположительно, с опасными материалами сошел с рельсов в округе Пало-Пинто в американском штате Техас. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местных чиновников.

Инцидент произошел над железнодорожным мостом на Коалвилл-роуд. Всего с рельсов сошли около 35 вагонов поезда, принадлежащего компании Union Pacific Railroad.

В результате ЧП никто не пострадал. На месте началось возгорание травы, пожар уже тушат аварийные службы. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов недалеко от Ридлингена на юго-западе Германии. В результате погибли несколько человек и еще несколько пострадали.

В октябре прошлого года пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии. Сход с рельсов мог быть вызван горным обвалом. В результате произошедшего один человек погиб и еще четверо пострадали.