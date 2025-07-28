Генконсульство: россиян нет среди пострадавших при сходе поезда с рельсов в Германии

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Россияне среди пострадавших при крушении поезда на юго-западе Германии не найдены. Об этом сообщается в телеграм-канале Генконсульства РФ в Бонне.

ЧП произошло 27 июля. С рельсов сошли два вагона регионального поезда Deutsche Bahn, который следовал из Зигмарингена в Ульм. В момент трагедии в транспорте находились около 100 человек, из них 3 погибли и около 50 пострадали.

Ранее сообщалось о крушении Ан-24 в Амурской области, летевшего по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. С радаров самолет пропал 24 июля. Спустя некоторое время его обломки обнаружили в труднодоступной местности в 15 километрах от Тынды.

На борту самолета находились 48 человек. Все они погибли. По факту крушения возбудили уголовное дело. На данный момент поисковые работы завершены.