СК: находившиеся на борту потерпевшего крушение Ан-24 в Приамурье люди погибли

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Все находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, погибли. Об этом сообщает телеграм-канал СК РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

На место происшествия направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства. Они окажут практическую помощь в расследовании обстоятельств ЧП и тщательной фиксации всех следов.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал предоставить оперативный доклад о ходе расследования дела о крушении самолета. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Самолет Ан-24 пропал с радаров и перестал выходить на связь 24 июля во время следования из Хабаровска в Благовещенск и Тынду. Обломки лайнера нашли в труднодоступной местности в 15 километрах от Тынды в ходе поисково-спасательной операции.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал, что на борту находились 49 человек, включая 6 членов экипажа. Позднее он написал о гибели 48 человек. Известно, что женщина, которая числилась в списках пассажиров, в последний момент отказалась лететь.

В Амурской области в связи с произошедшим ввели режим региональной чрезвычайной ситуации (ЧС). С 25 по 27 июля объявлен траур.

Для координации работы по ликвидации последствий случившегося создан оперативный штаб. Среди версий крушения фигурируют техническая неисправность и человеческий фактор.

Российское правительство пообещало оказать поддержку родственникам погибших. Сформирована комиссия для ликвидации последствий крушения лайнера. Ее главой назначен министр транспорта Андрей Никитин.

