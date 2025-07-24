Заслуженный хирург Майзель погиб при крушении Ан-24 в Приамурье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Заслуженный хирург из Хабаровска, 71-летний Леонид Майзель погиб в результате крушения самолета Ан-24 в Приамурье. Он летел в Тынду за внучкой. Об этом рассказал МК его коллега.

Он отметил, что Майзель после смерти жены жил семьей.

"У него две дочки, одна из которых врач, и двое внуков. Одна из внучек, еще дошкольница, была в Тынде у родственников", – пояснил собеседник издания, добавив, что у хирурга не было никаких плохих предчувствий.

Майзель также имел специализацию "онколог", стаж примерно 48 лет. Он работал в Хабаровской краевой клинической больнице № 1 и был награжден орденом Почета за помощь пострадавшим в землетрясении в Нефтегорске Сахалинской области в 1995 году.

В авиакатастрофе также погибла семья врачей – Галина и Алексей Найденовы, передает RT со ссылкой на слова их знакомой. Женщина рассказала, что супруги любили путешествовать. Галина 40 лет отработала акушером-гинекологом в Тынде, а Алексей был врачом функциональной диагностики. На Ан-24 они возвращались домой с внуком.

В свою очередь, бывшая жена инженера по авиаэлектронике разбившегося Ан-24 Виталия Колтунова – Надежда рассказала RT, что она и двое ее взрослых сыновей находятся в шоковом состоянии после известия о смерти мужчины.

"Виталий окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище в 1993 году. С тех пор работал инженером на военно-транспортном самолете. Около десяти лет назад он вышел на пенсию с военной службы и устроился в "Ангару", – пояснила она, добавив, что небо было смыслом жизни для Колтунова.

О смерти инженера его семья узнала из новостей.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, разбился 24 июля. На борту находились 49 человек, включая 6 членов экипажа. По предварительным данным, никто не выжил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Среди версий крушения фигурируют техническая неисправность и человеческий фактор.

О произошедшем уже проинформирован Владимир Путин. Семьям погибших окажут поддержку и предоставят всю необходимую помощь.

