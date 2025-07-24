Разбившийся в Приамурье Ан-24 с 2018 года попал в 4 авиаинцидента

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Ан-24, разбившийся в Амурской области, с 2018 года попадал как минимум в 4 авиационных инцидента. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Росавиации.

В 2018 году этот самолет выкатился за пределы рулежной дорожки в Иркутской области. Ан-24 тогда задел мачту освещения и повредил левое крыло. Никто из присутствующих на борту не пострадал.

Данные о других инцидентах фигурируют в телеграм-канале Aviaincident. В апреле 2022 года самолет выполнял рейс из Иркутска в Бодайбо, когда у него сработала система предупреждения опасных сближений с рейсом авиакомпании "Сибирь".

В мае того же года Ан-24 вынужденно вернулся в аэропорт Читы из-за отказа генератора. В марте 2025 года экипаж запросил возврат на место стоянки из-за отказа одного комплекта радиостанции.

Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший из Хабаровска в Благовещенск и Тынду, упал в труднодоступной местности в 15 километрах от места назначения. На борту находились 6 членов экипажа и 43 пассажира, включая 5 детей. По предварительным данным, все они погибли.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц. В числе версий крушения фигурируют техническая неисправность и человеческий фактор.

