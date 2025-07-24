В Сети появились кадры с места крушения Ан-24 в Амурской области

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Кадры с места крушения пассажирского Ан-24 в Амурской области появились в Сети.

На видео сначала виден только дымящийся участок тайги, а затем становится различимым место катастрофы. Обломки самолета продолжают тлеть, рядом лежат упавшие деревья.

Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший из Хабаровска в Благовещенск и Тынду, пропал с радаров в четверг, 24 июля. Позже спасатели нашли обломки самолета в труднодоступной местности в 15 километрах от Тынды.

На борту находились 6 членов экипажа и 43 пассажира, включая 5 детей. По данным осмотра с воздуха, выживших в катастрофе нет. Спасатели отмечают, что обломки раскиданы на большой площади. Предполагается, что живых людей могут найти при осмотре места с земли. К месту крушения с земли выдвинулись 25 человек и 5 единиц спецтехники.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. В числе версий крушения рассматриваются техническая неисправность и человеческий фактор.

