Вертолет Ми-8 совершил незапланированную посадку в Якутии

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Вертолет Ми-8 авиакомпании "Алроса" совершил незапланированную посадку в 26 километрах от города Ленска (Якутия), передает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, посадка произошла в 16:00 по местному времени (10:00 по московскому времени) при выполнении лесоавиационных работ. На борту воздушного судна находились 10 сотрудников авиационной лесоохраны, летчик-наблюдатель и экипаж из трех человек. Никто из них не пострадал в ЧП.

Между тем Росавиация проводит поиски пропавшего вертолета Ми-8Т компании "АПК "Взлет". Воздушное судно, следовавшее из Охотска в Магадан, не вышло на связь в установленное время.

В ведомстве заявили, что на борту летели три члена экипажа и два технических специалиста, однако диспетчерская служба Охотского района заявила, что в вертолете находятся только экипаж. В поисковых мероприятиях принимают участие спасатели Магаданской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ) и филиала "Хабаровской РПСБ".