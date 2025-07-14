Росавиация начала поиски пропавшего вертолета Ми-8Т

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Росавиация приступила к поискам пропавшего вертолета Ми-8Т компании "АПК "Взлет", который не вышел на связь в установленное время. Об этом представитель ведомства Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале.

Воздушное судно RA-25660 следовало из Охотска в Магадан. По предварительным данным, на борту вертолета находятся пять человек, из которых трое – члены экипажа и двое – технические специалисты.

В мероприятиях принимают участие спасатели Магаданской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ) и филиала "Хабаровской РПСБ". Они вылетели из Магадана на самолете Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" и Охотска на вертолете Ми-8 авиакомпании "Дальнереченск Авиа".

"В готовность приводится вертолет Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России", – добавил Кореняко.

Тем временем в диспетчерской службе Охотского района уточнили РИА Новости, что пропавший вертолет не подавал сигнал бедствия и пропал в 17:30 по местному времени (10:30 по московскому времени).

По данным специалистов, в местности пасмурная, "нормальная" погода без осадков. Собеседник агентства также отметил, что в вертолете летели только члены экипажа.

О пропаже Ми-8 ранее сообщали оперативные службы. По их данным, находящиеся на борту пассажиры летели в пункт назначения для выполнения ремонтных работ.

Ранее вертолет той же модели совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области при выполнении авиационных работ из-за технической причины. На борту находились 17 пассажиров и 3 члена экипажа. Проверку по факту произошедшего проводила Новосибирская транспортная прокуратура.