ТАСС: вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке

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Вертолет Ми-8 авиакомпании "Взлет" пропал при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, в установленное время воздушное судно не вышло на связь. На поиски направился вертолет Ми-8 из Охотска и самолет Ан-26 из Магадана.

Как уточнили в оперативных службах, на борту пропавшего вертолета, предварительно, находятся три члена экипажа и два техника. Они летели в пункт назначения для выполнения ремонтных работ.

Ранее гражданский вертолет Ми-8Т вынужденно приземлился в Ржевском муниципальном округе Тверской области. В региональной транспортной прокуратуре рассказали, что это было связано с неполадками. По предварительной информации, в двигатель попала птица. Всего на борту было шесть человек, они не пострадали.