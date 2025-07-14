Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 11:44

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке

Вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке – СМИ

Фото: 123RF/konstantin75

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Взлет" пропал при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, в установленное время воздушное судно не вышло на связь. На поиски направился вертолет Ми-8 из Охотска и самолет Ан-26 из Магадана.

Как уточнили в оперативных службах, на борту пропавшего вертолета, предварительно, находятся три члена экипажа и два техника. Они летели в пункт назначения для выполнения ремонтных работ.

Ранее гражданский вертолет Ми-8Т вынужденно приземлился в Ржевском муниципальном округе Тверской области. В региональной транспортной прокуратуре рассказали, что это было связано с неполадками. По предварительной информации, в двигатель попала птица. Всего на борту было шесть человек, они не пострадали.

Новости регионов: причиной крушения Як-18Т в Коломне мог стать отказ двигателя

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика