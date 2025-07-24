Спасатели не нашли выживших при облете места крушения Ан-24 в Приамурье

Фото: телеграм-канал "Амурские спасатели (Амурский центр ГЗ и ПБ)"

Осмотр с воздуха места падения самолета Ан-24 в 15 километрах от Тынды Амурской области предварительно показал, что выживших в катастрофе нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на амурский центр ГЗ и ПБ.

"Там труднодоступная местность, буйная растительность, и живые могут быть обнаружены при осмотре на месте, на земле. <...> Там сейчас решается вопрос о том, куда высадиться и как наземные группы будут обследовать место", – уточнили в сообщении.

Спасатели продолжают следовать к самолету в условиях труднодоступной местности. Задействованы более 50 человек и 10 единиц техники, передает пресс-служба МЧС России.

В свою очередь, в оперативных службах ТАСС заявили, что обломки самолета разбросаны на большой площади. Все они находятся в горно-лесистой местности, из-за чего доступ к ним затруднен.

На данный момент Восточное управление СК на транспорте рассматривает неисправность и человеческий фактор как версии крушения Ан-24, пояснил первый заместитель руководителя Владимир Ануфриев.

"Разрабатывается сразу несколько версий. Первая – это техническая неисправность, а вторая, это, как правило, – человеческий фактор, нарушения при выполнении полета", – цитирует его агентство.

В отношении иркутской авиакомпании "Ангара" уже проводятся следственные действия. По словам Ануфриева, будет оценена деятельность авиапредприятия. Кроме того, проверка идет и в аэропорту Благовещенска, откуда вылетел самолет.

"Для проверки версии о технической неисправности в аэропорту вылета проводятся следственные действия, изымаются образцы топлива, которым заправлялся борт, дается оценка обслуживающему персоналу", – пояснил Ануфриев.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также провел оперативное совещание по факту ЧП, выразив соболезнования семьям погибшим.

"Создан штаб, его руководителем назначен зампред правительства Александр Суханов. По линии Минсоца поручил связаться с семьями членов экипажа. Глава Минтранса Максим Лобанов должен предоставить список пассажиров. Находимся на связи с Росавиацией. Вечером еще раз соберемся", – сообщил он в своем телеграм-канале.

О крушении пассажирского Ан-24 в Амурской области стало известно 24 июля. Борт авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, исчез с радаров в нескольких километрах от аэропорта Тынды. С экипажем была потеряна связь. Спустя время вертолет Росавиации обнаружил горящий фюзеляж самолета.

В самолете находились 6 членов экипажа и 43 пассажира, включая 5 детей. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц.