SONNA: в Сомали разбился вертолет с восьмью людьми на борту

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В Сомали разбился вертолет с восьмью людьми на борту. Об этом сообщило местное государственное информагентство SONNA на своей странице в соцсети X.

Авиакатастрофа произошла во время посадки воздушного судна в международном аэропорту Аден-Адде. Журналисты выяснили, что вертолет принадлежал миссии Афросоюза по поддержке и стабилизации Сомали (AUSSOM).

После крушения судна произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. В настоящее время власти Сомали оценивают ситуацию. Аэропорт работает в штатном режиме. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее семь человек, включая двухлетнего ребенка, погибли после падения вертолета в индийском штате Уттаракханд. По данным СМИ, инцидент произошел, когда лайнер направлялся в храм Кедарнатха. На борту находились шесть пассажиров и пилот. По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия.

