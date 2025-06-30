AAIB: причиной крушения Boeing 787-8 Dreamliner 12 июня мог стать саботаж

Фото: ТАСС/ЕРА/RAJAT GUPTA

Лайнер Boeing 787-8 Dreamliner, который принадлежит авиакомпании Air India, мог рухнуть из-за саботажа. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Агентство по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB).

Министр гражданской авиации Индии Мурлидхар Мохол отметил, что до этого при подобных авиакатастрофах никогда не происходила внезапная остановка сразу двух двигателей.

В настоящее время специалисты AAIB и Национального совета по безопасности на транспорте анализируют информацию с бортовых самописцев.

Самолет Boeing 787 Dreamliner рухнул 12 июня на территорию медицинского колледжа BJ и гражданской больницы на западе Индии спустя несколько минут после начала полета.

На борту воздушного судна находились 242 пассажира, включая 12 членов экипажа. По данным СМИ, в катастрофе погибли 274 человека. Из числа пассажиров выжил лишь один. В настоящее время он проходит лечение в больнице.

