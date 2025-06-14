India Today: пилот разбившегося в Индии самолета сообщал диспетчерам о нехватке тяги

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Командир экипажа разбившегося в Индии самолета перед крушением сообщил диспетчерам, что двигатели не вырабатывают необходимую тягу при взлете. Об этом сообщает India Today со ссылкой на источники.

По данным телеканала, пилот говорил: "тяга не достигнута", "падение", "линия связи во время передачи очень слабая" и "сигнал бедствия".

Воздушное судно Boeing 787 Dreamliner 12 июня упало на жилой квартал на западе Индии через некоторое время после начала полета. Самолет рухнул на территорию медицинского колледжа BJ и гражданской больницы.

На борту самолета находились 242 человека, включая 12 членов экипажа. По данным СМИ, в катастрофе погибли 274 человека. Все тела погибших, найденные спасателями, сейчас в больнице Ахмедабада.

При этом в аварии выжил один человек, который в настоящий момент проходит лечение в больнице.