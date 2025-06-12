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12 июня, 14:15

Происшествия

Президент России выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

Президент России выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

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Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением самолета. Как сообщили в генконсульстве РФ, россиян на борту не было.

Пассажирский Boeing авиакомпании Air India направлялся из города Ахмедабад в Лондон. Как уточнил индийский регулятор гражданской авиации, пилоты подали сигнал бедствия диспетчерской службе почти сразу после взлета. Затем лайнер рухнул на здание общежития, после чего начался сильный пожар. На борту было 242 пассажира. По информации местных СМИ, погибли по меньшей мере 133 человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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