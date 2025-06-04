Родственники погибших при ЧП в Брянской области получат более 1,5 млн рублей

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Родственникам погибших при обрушении моста на поезд в Брянской области выплатят 1 567 500 рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания Владимира Путина с членами кабмина.

Также правительство окажет помощь пятерым детям, чьи родители погибли в результате ЧП. Им назначат пособие по потере кормильца, уточнила Голикова.

Еще по 627 тысяч рублей получат пострадавшие, у которых выявили тяжелые и средние травмы. Граждане с легкими травмами смогут рассчитывать на 313,5 тысячи рублей.

"Соответствующий акт правительства в ближайшее время будет подписан", – подчеркнула вице-премьер.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области рухнул на проезжающий под ним пассажирский поезд 31 мая. Внутри состава рейсом Климов – Москва находились 388 пассажиров. В результате ЧП погибли 7 человек.

В СК РФ указали, что обрушение произошло в результате подрыва. Следователи квалифицировали случившееся как теракт.

Более того, СК выяснил, что подорвавшие мост в Брянской области действовали по указанию украинских властей. Организаторы и исполнители подрыва будут установлены при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ и МВД РФ.

