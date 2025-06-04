Глава СК Бастрыкин: мощность взрывчаток в Брянской области составила около 15 кг

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Мощность взрывчаток, при подрыве которых произошло обрушение моста на поезд в Брянской области, составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании Владимира Путина с членами кабмина.

В настоящее время следователям удалось установить места закладки трех взрывчаток. Эксперты уже установили, что данные устройства были снаряжены пластичным веществом иностранного производства. Кроме того, как заявил Бастрыкин, при подрыве был применен украинский блок управления.

Также глава СК затронул теракт, который произошел на другой железной дороге в этом же регионе. По его словам, тогда был реализован подрыв пяти взрывчаток, которые были установлены под полотно на 6-м километре перегона Унеча и Жеча. Устройства были приведены в действие в момент следования поезда, уточнил он.

В настоящее время, как сообщил Бастрыкин, там удалось найти еще две несработавшие бомбы.

Председатель СК оценил общий размер ущерба, который был причинен в результате произошедших терактов в Брянской и Курской областях, в миллиард рублей. Сейчас, по его словам, ведомство вместе с ФСБ и МВД продолжает расследование дела.

Автомобильный мост в Брянской области обрушился на проезжавший под ним пассажирский состав 31 мая. Всего в поезде находились 388 пассажиров. В результате ЧП погибли семь человек, в числе которых машинист и шесть пассажиров. Еще 122 человека пострадали.

В ночь на 1 июня в Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка обрушился еще один мост, по которому следовал поезд. Часть локомотива рухнула на автомобильную дорогу.

В СК после произошедшего заявили, что мосты обрушились в результате подрывов. Все инциденты были квалифицированы как теракты. Кроме того, ведомство установило, что подорвавшие мосты в Брянской и Курской областях действовали по указанию украинских властей.

